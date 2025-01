Piperspettacoloitaliano.it - Mina Settembre 3 riassunto prima puntata, replica episodi 1-2

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

I primi 2di3 si intitolano La tentazione del passato e La finestra di fronte sono andati in onda giovedì 12 gennaio su Rai 1. Ecco lae ildelladi3.La terza stagione ricomincia con il matrimonio di Gelsoe Domenico. “Una mossa” ben voluta per costituire la nuova famiglia con Viola. Tuttavia, la figliastra non smette di cercare la sua vera madre biologica. Riuscirà ad incontrarla dopo un lungo pedinamento, presentandosi con il nome fittizio di Margherita.e Domenico sono all’oscuro di tutto. Intanto, Fiore diventa collega stretta die tra le due non mancheranno alcuni scontri. Al centro il caso di Kevin Ammaturo, che porterà alla conoscenza di Jonathan Ammaturo.