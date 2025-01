Iodonna.it - «L'ultima tac ha confermato che è progredito» ha rivelato a "Verissimo"

«È un momento molto difficile. Sono a un bivio». Così Eleonora Giorgi, in collegamento con, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. L’attrice e regista, 71 anni, sta lottando contro un tumore al pancreas che le è stato diagnosticato nel novembre del 2023. Le ultime notizie non sono positive: «L’tac ci ha raccontato che è tutto molto» ha detto a Silvia Toffanin. Al punto da valutare percorsi palliativi. Ma lei non perde il suo coraggio e la speranza: «Ogni giorno mi sveglio e mi dico: “Non voglio sprecare la giornata”». La forza di Eleonora Giorgi: un compleanno speciale tra famiglia e speranza X Leggi anche › Tumore al pancreas, scoperta l’impronta delle lesioni che anticipano il cancro: che cosa vuol dire Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas«Ho un tumore al pancreas».