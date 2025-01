L’hanno uccisa lo capite? Caos a Mattino 4 gelo in diretta | Panicucci e Poletti senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momenti di grandissima tensione a4. Come spesso accade Federicae Robertohanno affrontato un caso di cronaca. In particolare in studio si è parlato di un caso ancora irrisolto e cioè la morte di Larimar Annaloro. La 15enne è stata ritrovatavita nel giardino di casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, Sicilia. In tv sono intervenuti i genitori della ragazza.Ad un certo punto il clima è diventato rovente e la madre di Larimar ha perso le staffe arrivando a minacciare di non presentarsi più nella trasmissione. Innanzitutto va ricordato che lo scorso 26 novembre c’è stata una svolta: “Con i dati in nostro possesso – ha dichiarato il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino in conferenza stampa -possiamo dire che si tratta di un suicidio.