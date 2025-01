Latina donna azzannata e uccisa da un branco di cani randagi a casa dell’amico

Leggi su Open.online

È morta,da undi, mentre si trovava nel giardino dell’abitazione di un amico che era andata a trovare, a. La vittima, una, straniera, ma la cui identità non è stata ancora accertata, è stata soccorsa ma è deceduta poche ore dopo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. A riportare la notizia è Repubblica Roma. Ora Ansa fornisce maggiori dettagli, spiegando che ad aggredire lain via Piccarello sono stati gli stessiche il 4 gennaio scorso hanno aggredito la fidanzata del proprietario e ferito anche l’uomo stesso nel tentativo di aiutarla. Ad allertare il 118 alcuni residenti della via, che hanno sentito le urla e hanno chiamato i soccorsi. Non è ancora ben chiara la dinamica sia dell’aggressione che dei soccorsi. Così come non è stato ancora reso pubblico il nome della vittima.