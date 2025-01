Tpi.it - La tregua a Gaza si avvicina: cosa prevede la bozza di accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas

Le trattative in corso a Doha per uniltemporaneo tranella Striscia disono in fase talmente avanzata che, per la prima volta dall’inizio del conflitto dopo gli attentati del 7 ottobre 2023, i mediatori di Usa, Qatar ed Egitto hanno fatto circolare unadidettagliata.Il piano segue le linee guida della proposta presentata a maggio scorso dal presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, eunin tre fasi: la liberazione di circa un terzo degli ostaggi israeliani ancora trattenuti nella Striscia, nuovi negoziati per il ritiro delle truppe israeliane dae quindi una serie di colloqui sul governo e sulla ricostruzione del territorio costiero. Inoltre, secondo l’emittente televisiva saudita al-Hadath, sarebbe stata anche fissata una data per l’entrata in vigore dell’, che dovrebbe essere valido dal prossimo mercoledì 22 gennaio.