Panorama.it - La Juve ha scelto Alberto Costa (che non è un difensore centrale)

Leggi su Panorama.it

Da oltre cento giorni lantus sa di dover sostituire il perno della sua difesa, ai box fino al fine della stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio. Eppure la prima mossa del calciomercato invernale non sarà trovare il vice Bremer, ma portare a Thiago Motta un esterno difensivo destro per allungare le rotazioni sugli esterni.La strategia di Cristiano Giuntoli sul mercato può far storcere il naso ma segue una sua logica. Il responsabile dell’area tecnica bianconera cerca talenti giovani, con un costo contenuto e che piacciano al suo allenatore., classe 2003, risponde a tutte queste caratteristiche e così si spiega il sorpasso su tutte le altre operazioni in questa finestra di riparazione del mercato., che gioca nel club portoghese del Vitoria Giumaraes in cui è cresciuto calcisticamente, costerà 12 milioni di euro ed è un affare in via di definizione.