Unlimitednews.it - Formazione continua per un pane di qualità, un esempio dalla Sicilia

ENNA (ITALPRESS) – Dallo stoccaggio del grano alla macinazione, fino alla produzione di undi altae innovazione risultano essenziali per Valle del Dittaino, Società Cooperativa Agricola che dal 1976, in provincia di Enna, valorizza al meglio le immense distese di grano duro in cui è immersa. A dare una mano all'azienda a consolidare gli obiettivi i corsi di Fondimpresa, il Fondo paritetico interprofessionale per ladei lavoratori, nato da un accordo tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.