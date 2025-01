Ilfattoquotidiano.it - Dubai, dove tutto è possibile

Dicie pensi alla modernità, anzi, all’innovazione. Questa città è quasi un nuovo concetto, un mondo a sé che rivoluziona il consueto divenire e si distingue per la sua unicità.sembra essere votato all’eccesso ma con un paradossale senso d’essere, e quello che altrove verrebbe considerato “kitsch” qui è “cool”. Quale sia il suo segreto poco importa, vale la pena immergersi in questa incredibile realtà fatta di opulenze, che ha fatto del lusso il suo leitmotiv e dell’ architettura un vanto, rappresentata, neanche a dirlo, dal grattacielo più alto del mondo. È il Burj Khalifa, 828 metri di altezza modellati nelle eleganti forme ispirate all’Hymenocallis, il fiore del deserto. E che dire del Burj Al-Arab, altra icona emiratina dalla struttura che assomiglia alla vela di un dhow, un’imbarcazione in legno utilizzata sin dall’antichità.