Zon.it - Donna Investita a Pastena: Caccia al “Pirata” della Strada

Sabato sera, in via Dei Mille a, zona orientale di Salerno, unaè statada un’autonei pressi dell’istituto Alfano I. L’incidente si è verificato intorno alle 19:50 e, secondo quanto riportato, l’automobilista è fuggito senza prestare soccorso.CondizioniVittimaLa, trasportata d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona, ha riportato diverse fratture. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.L’Appello dei ConoscentiUn post diffuso sui social, nei gruppi cittadini, racconta l’accaduto e invita chiunque abbia visto qualcosa a fornire informazioni utili per identificare il colpevole. Si sa solo che l’auto coinvolta è di colore chiaro e proveniva dalla rotatoria di via Dei Mille.«Chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa può contattarmi in privato», si legge nell’appello.