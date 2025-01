Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Dopo un anno brutto Conte è riuscito a ricostruire una mentalità importante»

Il difensore e capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Verona:Le parole di Di«Peccato per il gol, penso che non mi sia stato assegnato, era una bella giocata. Siamo partiti con posizioni più statiche ad iniziocon il mister, ora stiamo lavorando tanto sullo scambiarci di posizione, per esempio noi terzini veniamo tanto dentro al campo e lavoriamo tanto su queste cose. Stiamo imparando tanto e crescendo, siamonti di quello che stiamo facendo, ma dobbiamo continuare a lavorare».Quanto ha influitonel vostro cambio di?«Tantissimo, anche qui la squadra ha fatto miglioramenti, passi avanti. Dalla prima giornata d’andata contro il Verona siamo cresciuti tanto sul fatto di leggere i momenti della partita.