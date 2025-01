Ilfattoquotidiano.it - Boom di incassi per la Russia grazie all’export del petrolio. Nel 2024 90 miliardi di dollari, 20 mld in più del 2023

Glidel Cremlino legati alsono aumentati del 30% nel corso del, sfiorando i 9,2 trilioni di rubli (89,4di). Si tratta del maggiore incasso dal 2018. A rivelare la cifra sono i calcoli dell’agenzia Bloomberg basati sui dati del ministero delle finanze russo, pubblicati lunedì. I proventi da prodotti petroliferi grezzi e raffinati hanno rappresentato l’83% delle entrate totali russe da idrocarburi. Non si tratta del valore delle esportazioni ma di quanto è finito nelle casse statalialle esportazioni.I proventi sarebbero risultati ancora maggiori se non fosse per i quasi 2 trilioni di rubli in sussidi versati ai produttori di carburante per le forniture nazionali di gasolio e benzina. I pagamenti compensano parzialmente le raffinerie per la differenza nei prezzi del carburante per auto ine all’estero.