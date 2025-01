Metropolitanmagazine.it - Black Panther, nuovi rumor parlano di un recasting della Pantera Nera di Chadwick Boseman

Si dice che la Marvel stia cercando di sostituirenel ruolo di T’Challa per le future apparizioni in. Nel 2020, l’attore diè morto di cancro al colon. È stata una sorpresa improvvisa per i fan e i colleghi di, dato che aveva tenuto la malattia segreta.era apparso solo in un film da solista e si stava preparando a recitare in un sequel dial momentosua morte. I piani per quel film furono scartati quandomorì e: Wakanda Forever affrontò la sua morte nell’universo, scegliendo di uccidere T’Challa fuori dallo schermo. Il film mostra il Wakanda dopo la morte di T’Challa e a fine film, il mantello dipassa a Shuri. Alla fine del film è stato anche accennato che T’Challa aveva un figlio che porta il suo nome.