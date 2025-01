Anteprima24.it - Basket C, la Rummo Benevento supera la Young Caserta e si conferma al quarto posto

Tempo di lettura: 2 minutiLarispetta i pronostici e porta a casa altri due punti. Stavolta a cadere èJuvecon il risultato di 46-31, in un match condotto per tutto l’arco dei 40’ dalle streghe.Arriva, quindi, la quinta vittoria consecutiva per il gruppo allenato da coach Annecchiarico, ma anche il sesto successo tra le mura amiche in altrettanti match disputati. Con questa vittoria, le giallorosse restano aggrappate al gruppetto in lotta per le posizioni importanti,ndo la quarta posizione a quota 18 punti.Partita abbastanza sottotono per la, che accumula il vantaggio un po’ alla volta durante i quattro periodi di gioco, senza mai prendere il largo nel punteggio. Nonostante una prestazione non esaltante, Muscetta e compagne sono state comunque brave a tenere sempre in mano il pallino del gioco, restando sempre avanti nel punteggio e concedendo poco spazio ai tentativi di rimonta delle giovani atletene.