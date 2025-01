Oasport.it - Australian Open, Djokovic diesel, Alcaraz va di corsa, Michelsen fa fuori Tsitsipas, Kyrgios subito out, sorpresa McCabe

In archivio la seconda giornata del tabellone principale maschile degli: oggi scendevano in campo per il loro esordio alcuni grandi calibri come Jannik Sinner, Novake Carlosper il loro debutto nel primo Slam stagionale.Dei tre quello ad avere qualche piccolo problema in più è stato Novakche è partito piano e ha trovato man mano le giuste sensazioni battendo il giovane promettente americano Nishesh Basavareddy in quattro set. Una prova convincente comunque per il serbo, specie nella seconda parte dell’incontro. Pochi problemi anche per Carloscontro Alexander Shevchenko: solo un passaggio a vuoto da 3-1 a 3-5 nel secondo set, ma un successo nettissimo sul kazako.Non si è salvato invece Stefanos Tsitipas, eliminato da Alexin quattro set.