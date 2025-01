Lapresse.it - Australian Open 2025, Lucia Bronzetti batte Azarenka

in versione deluxe ha sconfitto Vika6-2, 7-6(2) all’esordio all’, primo Slam della stagione (con un montepremi record di 96,5 milioni di dollarii) di scena sui campi in cemento di Melbourne Park. Subito fuori invece Elisabetta Cocciaretto, n.56 WTA, sconfitta 7-6(4), 6-4 dalla russa Diana Shnaider, n.13 del ranking e 12 del seeding dopo aver mancato due set point nel primo parziale. In Australia vittoria all’esordio anche per Jannik Sinner, che ha battuto il cileno Jerry. Sulla Kia Arena, n.76 WTA, ha superato per la quarta volta il primo turno in uno Slam grazie al successo in due set su, n.24 del ranking e 21 del seeding, trionfatrice due volte a Melbourne (nel 2012 e nel 2013) ma capace di arrivare di nuovo in semifinale due anni fa.