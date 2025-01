Lopinionista.it - Audizione su organizzazione e funzionamento dei call center martedì 14 gennaio

ROMA –14le Commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera svolgono l’di Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione per la difesa dei consumatori, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche alla legge 112018, n. 5, e altre disposizioni in materia didei, di formazione del personale, di tutela dell’occupazione e di protezione dei consumatori.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 11, presso l’aula della Commissione Trasporti.L'articolosudei14L'Opinionista.