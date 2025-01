Ilnapolista.it - Anche il gol di Anguissa è tattico: il Napoli di Conte è una rivelazione continua

Ilin movimentoCi sono tante conferme sul fatto che ilstia cambiando pelle. Qualcuno in questo momento starà pensando alla saga di mercato relativa a Khvicha Kvaratskhelia, ed è inevitabile. Ma quello è solo uno dei tanti aspetti su cui gli azzurri stanno lavorando, su cui sono in movimento. La sfida col Verona, infatti, ha mostrato – e dimostrato – come Antoniostiando a sperimentare, a cercare di far evolvere la sua squadra. Ed è un discorso che parte dalla tattica individuale, cioè dai movimenti e dalle attribuzioni dei singoli giocatori, e poi investe a cascata tutto il sistema degli azzurri. Su queste dinamiche incidel’inevitabile adattamento a un nuovosto, a unsenza Kvara.in questo senso, però, il match vinto in scioltezza contro l’Hellas ha fornito delle rassicurazioni molto significative.