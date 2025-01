Sport.quotidiano.net - Virtus, Tucker non vuole mancare. Ma per Ivanovic resta l’emergenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Incassata una vittoria contro il Baskonia che ha davvero avuto il sapore dell’impresa, alle 20,45 (diretta Dazn) laospitando Napoli chiude il programma dell’ultima giornata del girone d’andata.e praticamente la stessa di venerdì con Toko Shengelia, Ante Zizic e Will Clyburn che sono ufficialmente fermi a causa dei rispettivi infortuni, mentre i dubbi su Rayjonsaranno sciolti dopo l’allenamento di questa mattina. L’esterno statunitense è alle prese con un piccolo affaticamento muscolare, ma vorrebbe andare in campo nonostante il parere dello staff medico sia orientato verso un’altra direzione, per cui la decisione definitiva verrà presa dal coach Duskosolo oggi. I partenopei chiudono la classifica con due vittorie in quattordici partite, ma le cose sono cambiate parecchio da quando al coach bolognese Giorgio Valli è stata affidata la guida tecnica della squadra azzurra.