Anteprima24.it - VIDEO/ Piazza Solferino, albero cade e danneggia tre vetture: la rabbia del consigliere Di Popolo

Tempo di lettura: < 1 minutoUncon un grosso fusto a causa del maltempo è caduto e hato tre autoinnel quartiere Santa Margherita. L’episodio è avvenuto nella notte e per fortuna non ha causato vittime perché non c’era nessuno in strada.L’area è stata delimitata e operai comunali e vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare l’e liberare la strada dalla presenza di rami e fronde. Sull’episodio però, si registra ladelcomunale Filomeno Diche ha denunciato di aver più volte chiesto un intervento del Comune di Salerno sull’che era pericolante. Lo stessoha fatto sapere di aver avuto come risposta che il Comune non era tenuto ad intervenire perché si tratta di un’area privata di proprietà dell’ex Iacp, dove il comune ed il servizio verde non può intervenire e che la messa in sicurezza dell’spetta ai privati e al condominio.