Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juventus Women: Cantore un’ira di Dio, Stolen Godo mossa vincente VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.Peyraud-Magnin 6.5 – Due-tre interventi tutt’altro che banaliKullberg 8 – L’ennesima partita totale di una stagione antologicaSalvai 6 – La scelta a sorpresa che aveva fatto gridare in molti al dramma preannunciato. Partita ottima fino al minuto 83 quando si fa sfilare davanti GiacintiHarviken 7.5 – Gara praticamente immacolata, solida come una roccia dopo il grave errore di MilanoThomas 7.5 – Titolare a sorpresa, partita di spettacolare applicazione e attenzione in costante raddoppio su Haavi. Esce in lacrime per infortunio. Dal 66? Krumbiegel 6.