Feedpress.me - Trionfo azzurro agli Europei di corsa su strada: Iliass Aouani vince la maratona

Fantastica domenica per l’Italiadisu. Dopo ildi Nadia Battocletti nella 10 km donne, oroanche nellaa Lovanio, in Belgio, con la vittoria didopo una magnifica volata . È il gran giorno dell’ingegnere milanese, autore di una gara da protagonista, sempre nelle posizioni di testa prima dell’azione decisiva per chiudere in 2h09:05.