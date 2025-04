Superman Rachel Brosnahan svela il divertente momento in cui ha scoperto di essere la nuova Lois Lane

Lois Lane nel nuovo film di Superman diretto da James Gunn, ha svelato il buffo contesto in cui ha ricevuto la notizia del casting. Rachel Brosnahan vestirà i panni della celebre giornalista Lois Lane nel prossimo reboot estivo di Superman, firmato da James Gunn, e ha condiviso un aneddoto esilarante legato al momento in cui ha scoperto di aver ottenuto la parte. Durante un'intervista concessa a Good Housekeeping, la star de La fantastica signora Maisel ha raccontato di essere stata colta alla sprovvista in una situazione piuttosto inusuale: si trovava infatti in un bagno di Aritzia, a SoHo, quando ha ricevuto la chiamata decisiva. Superman: nuove rivelazioni dalle proiezioni di prova, un attore premio Oscar potrebbe fare un cameo Rachel Brosnahan: "James Gunn mi .

