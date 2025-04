Oasport.it - Iliass Aouani come Bordin, Baldini e Meucci: gli italiani che hanno vinto la maratona agli Europei

haladegli2025 di corsa su strada, imponendosi sul traguardo di Bruxelles (Belgio) al termine di una fantastica volata conclusiva lanciata contro gli israeliani Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame. L’azzurro si è imposto con il tempo di 2h09:05 in una gara interpretata brillantemente, gestendo al meglio le proprie energie e mettendo in mostra una pimpante condizione fisica.L’ingegnere milanese, secondo italiano di sempre sui 42,195 (2h06:06 lo scorso anno a Valencia) e già primatista italiano sulla distanza (2h07:16 nel 2023 a Barcellona, crono poi ritoccato da Yeman Crippa e Yohanes Chiappinelli nel 2024), si è regalato il risultato più bello della propria carriera e ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata competizione.Da ora in poi i titoli continentali disi assegneranno in questa rassegna dedicata e cosìè diventato il sesto italiano di sempre a conquistare la meda d’orodopo Gelindo(1986 e 1990), Stefano(1998 e 2006) e Daniele(2014).