Ilfattoquotidiano.it - “Al ristorante il passeggino occupava lo spazio di due sedie, così ho chiesto a una mamma di spostarlo. Mi ha guardato male”: la polemica è virale su Mumsnet

Quello che doveva essere un semplice scambio di idee si è trasformato in un casosu. L’utente ha raccontato la vicenda e si è chiesta se la sua richiesta fosse stata davvero fuori luogo. La donna ha spiegato che non c’erano tavoli liberi,haa unase poteva spostare il suo, che “lodi due”. “Capisco che i neonati vengono forniti di cose, ma perché questo dovrebbe significare che nessun altro può sedersi?” ha scritto, dando il via a un’ondata di reazioni contrastanti.La scena si è svolta il 6 aprile, durante l’ora di pranzo: “Laha lanciato un’occhiataccia e ha borbottato qualcosa sul fatto che aveva bisogno di”, ha spiegato nel post. Da lì, il dubbio: “Non avrei dovuto chiederlo?” Le risposte non si sono fatte attendere.