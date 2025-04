Zonawrestling.net - WWE: Aumentati i posti a sedere per le due notti di WM 41

Manca ormai poco a WM 41. L’appuntamento è per il 19 e 20 aprile presso l’Allegiant Stadium di Las Vegas. Le vendite dei biglietti stanno procedendo alla grande per entrambe le serate e stando agli ultimi aggiornamenti è stata aumentata la disponibilità diall’interno dello stadio. Ecco gli ultimi dati relativi alle vendite.Capienza aumentataStando agli ultimi dati forniti da WreslteTix, per la Night 1 di WM 41 sono stati venduti 50.116 mila tagliandi con la disponibilità diche è stata aumentata a 54.595 mila. Per la Night , invece, sono stati venduti 52.427 biglietti con capienza sempre di 54.595 mila. A disposizione ancora 226 combo ticket. Il costo dei biglietti va dai 160 ai 941 dollari per la Night 1 e dai 200 ai 1.136 dollari per la Night 2.