Chiamamifaro eliminata dal Serale di Amici la cantante bergamasca perde al ballottaggio contro Senza Cri

Chiamamifaro, è stata eliminata durante la quarta puntata del Serale di ‘Amici 24’, andata in onda su Canale 5, sabato sera, 12 aprile. La giovane cantante bergamasca, del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha perso al ballottaggio contro la collega Senza Cri. Dopo il salvataggio di Daniele, Chiamamifaro è tornata in casetta insieme a Senza Cri ed è subito scoppiata in lacrime sapendo il rischio che stava correndo, ovvero l’eliminazione. La conduttrice del talent show, Maria de Filippi, ha cercato in tutti i modi di consolarla spiegandole che questo non significa che non potrà mai avere una carriera di successo. De Filippi ha poi approfittato dell’occasione per fare un'importante precisazione nei confronti della cantante. “Non ho mai ricevuto una chiamata, né da tuo padre, né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha detto la presentatrice, riferendosi a Cristina Parodi, nota conduttrice e giornalista, e a Giorgio Gori, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo. Ilgiorno.it - Chiamamifaro eliminata dal Serale di Amici, la cantante bergamasca perde al ballottaggio contro Senza Cri Leggi su Ilgiorno.it Bergamo, 13 aprile 2025 – Angelica Gori, alias, è statadurante la quarta puntata deldi ‘24’, andata in onda su Canale 5, sabato sera, 12 aprile. La giovane, del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ha perso alla collegaCri. Dopo il salvataggio di Daniele,è tornata in casetta insieme aCri ed è subito scoppiata in lacrime sapendo il rischio che stava correndo, ovvero l’eliminazione. La conduttrice del talent show, Maria de Filippi, ha cercato in tutti i modi di consolarla spiegandole che questo non significa che non potrà mai avere una carriera di successo. De Filippi ha poi approfittato dell’occasione per fare un'importante precisazione nei confronti della. “Non ho mai ricevuto una chiamata, né da tuo padre, né da tua madre, nemmeno durante i casting”, ha detto la presentatrice, riferendosi a Cristina Parodi, nota conduttrice e giornalista, e a Giorgio Gori, europarlamentare ed ex sindaco di Bergamo.

Potrebbe interessarti anche:

Chi è stata eliminata tra Chiamamifaro e Senza Cri? Spoiler Amici Serale stasera

Amici 24 - Chiamamifaro Eliminata al Quarto Serale? Pronostici e Anticipazioni!

Amici 24 : Eliminata Chiamamifaro al Serale – Scopri cosa è successo!

Ne parlano su altre fonti Amici 24: Chiamamifaro eliminata dal serale, lascia la scuola dopo la quarta puntata. Chiamamifaro è la quinta eliminata di Amici 24 - Amici Clip |. Amici 24, Chiamamifaro fuori dal Serale: le prime dichiarazioni della cantante dopo l'eliminazione (VIDEO). Amici 24: Maria De Filippi sull'eliminazione di Chiamamifaro "Mai una telefonata dai tuoi". Amici 24, cos'è successo nella quarta puntata: eliminata Chiamamifaro. Amici 24: chi è stato eliminato nella puntata del serale del 12 aprile.

Nota di cosmopolitan.com: Amici 24: Chiamamifaro è stata eliminata alla quarta puntata del serale (video) - Non si può certo dire che questa edizione di Amici 24 non stia regalando sorprese ai telespettatori. L'ultima in ordine di tempo è andata in scena ieri sera, con la messa in onda della quarta puntata ...

Si apprende da gay.it: Chiamamifaro eliminata dal Serale di Amici 24: il retroscena sui genitori, Maria De Filippi svela tutto - Maria De Filippi, dopo l'eliminazione di Chiamamifaro dal Serale di Amici 2025, svela un retroscena su Cristina Parodi e Giorgio Gori: ecco cosa ha detto.

Segnala fanpage.it: Chiamamifaro eliminata da Amici 24, le parole dell’allieva: “Ho paura di tornare a casa, so di aver fallito” - L’eliminata della puntata del Serale di Amici di Sabato 12 aprile è Chiamamifaro. La cantante era arrivata al ballottaggio finale con SenzaCri. In casetta, come di consueto, Maria De Filippi ha aperto ...