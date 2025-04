Calciomercato.it - Atalanta-Bologna, cambio forzato: infortunio al ginocchio e big match a rischio

Il calciatore finisce ko nel lunch: tecnico costretto alla sostituzione, ma c’è paura in vista delle prossime giornatea pochi minuti dalla fine del primo tempo: un’uscita in barella che preoccupa e non poco lo staff medico e il club. Ac’è il bigin programma nel fine settimana di Pasqua., Kolasinac va ko: ala sfida contro il Milan (LaPresse) – Calciomercato.itL’infatti, domenica prossima, scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Unchiave per la corsa all’Europa. Per i rossoneri forse l’ultima speranza di riaccorciare il distacco su chi sta davanti, per i nerazzurri un’opportunità per cercare di centrare la qualificazione in Champions League. A preoccupare però Gian Piero Gasperini e il suo staff sono le condizioni di Sead Kolasinac.