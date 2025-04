Il Vaticano regola le offerte delle messe nuove direttive dal Dicastero per il Clero

Dicastero per il Clero ha emanato, con il via libera del Papa, un decreto. I fedeli chiedono ai sacerdoti messe con intenzioni particolari e per questo lasciano l'offerta. Il Vaticano chiede di cercare di non cumulare tante offerte in un'unica messa e in ogni caso il sacerdote potrà trattenerne solo una e dare il resto alle "parrocchie in stato di necessità", "specialmente nei paesi di missione". Si ribadisce poi che per i sacramenti il prete "oltre alle offerte determinate dalla competente autorità", "non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà". Quotidiano.net - Il Vaticano regola le offerte delle messe: nuove direttive dal Dicastero per il Clero Leggi su Quotidiano.net Per eliminare "talune prassi che, abusivamente, si sono verificate in vari luoghi", ilper ilha emanato, con il via libera del Papa, un decreto. I fedeli chiedono ai sacerdoticon intenzioni particolari e per questo lasciano l'offerta. Ilchiede di cercare di non cumulare tantein un'unica messa e in ogni caso il sacerdote potrà trattenerne solo una e dare il resto alle "parrocchie in stato di necessità", "specialmente nei paesi di missione". Si ribadisce poi che per i sacramenti il prete "oltre alledeterminate dalla competente autorità", "non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà".

