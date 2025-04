Papa Francesco prega a San Pietro per la Domenica delle Palme

Domenica delle Palme, buona Settimana Santa". Così Papa Francesco ha rivolto un breve saluto ai fedeli in piazza San Pietro, dove si è recato al termine della messa celebrata per la Domenica delle Palme dal cardinale Leonardo Sandri. Nelle immagini fornite dal Vaticano, un momento di preghiera del Pontefice all'interno della Basilica. Il Papa era senza i naselli per l'ossigeno.

stream24.ilsole24ore.com riferisce: Papa prega in Basilica San Pietro nella Domenica delle Palme - (LaPresse) Papa Francesco si è recato in preghiera nella Basilica di San Pietro in questa Domenica delle Palme. Come comunicato dal Vaticano ...

Segnala msn.com: Papa Francesco ancora a sorpresa, a San Pietro per la domenica delle Palme: “Dio trasforma il Calvario in redenzione” - Ancora a sorpresa, come la settimana scorsa, Papa Francesco torna in Piazza San Pietro per salutare le oltre 20mila persone accorse per la messa della Domenica delle Palme. “Buona domenica delle Palme ...

agensir.it riferisce: Papa Francesco: testo dell’Angelus, “grazie per le vostre preghiere”, prega per le vittime di un crollo a Santo Domingoo - “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere”. Lo scrive il Papa, nel testo dell’Angelus preparato per questa Domenica delle Palme. “Tutti abbiamo dolori, fisici o morali, e la fede ...