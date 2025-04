Conceicao Juventus la rivelazione i bianconeri vogliono riscattare l’esterno portoghese Importanti novità sul suo futuro

Il giornalista Niccolò Ceccarini, su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sulle possibili mosse della Juve in estate, soffermandosi sul futuro di Conceicao. Gli aggiornamenti sul futuro dell'esterno bianconero.

Conceicao – «I bianconeri hanno già stabilito alcuni piani di lavoro. L'intenzione della Juventus è sempre quella di riscattare Conceiçao (anche se in questo momento l'esterno è un po' penalizzato dal modulo). Con il Porto era già stata raggiunta un'intesa la scorsa estate per averlo a disposizione fino a metà luglio».

