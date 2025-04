Graziani Arnautovic Poteva rompersi le scatole ma professionale

Graziani ha elogiato la professionalità di Marko Arnautovic, ieri grande protagonista in Inter-Cagliari con un gol e un assist.IMPEGNO FACILE – Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco "Ciccio" Graziani dà quasi per certa la vittoria del Napoli contro l'Empoli nella serata di domani al Diego Armando Maradona: «Il Napoli potrebbe accorciare sull'Inter di nuovo, è più forte del Parma». Effettivamente, il presidente Fabrizio Corsi, di recente, si era già detto rassegnato.GESTIONE – Poi, parlando della vittoria dell'Inter sul Cagliari, Graziani ha elogiato l'abilità di Simone Inzaghi nel gestire al meglio la propria rosa: «Gestione ottima e obbligatoria perché l'Inter gioca tantissime partite e queste alternative fanno la differenza alla lunga. Nella gestione oramai è diventato bravissimo ed è un allenatore tra i più forti che oggi ci sono nel giro europeo».

