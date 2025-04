Papa Francesco tra la folla in Piazza San Pietro Grazie per le preghiere sento la tenerezza di Dio

Papa Francesco ha vissuto un momento di grande vicinanza con i fedeli, concedendosi un lungo bagno di folla sul sagrato della Basilica di San Pietro. Il Pontefice, visibilmente affaticato e privo dei naselli per l’ossigeno che lo supportano in questi giorni di convalescenza, è arrivato al termine della Messa delle Palme in sedia a rotelle, spinta dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti.Dopo la celebrazione, presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio Cardinalizio, Papa Francesco lo ha salutato dietro l’altare, per poi proseguire il suo giro tra i presenti, dispensando sorrisi e benedizioni. Nel messaggio dell’Angelus, letto per la nona domenica consecutiva in forma scritta, il Santo Padre ha voluto ringraziare tutti. “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. Laprimapagina.it - Papa Francesco tra la folla in Piazza San Pietro: “Grazie per le preghiere, sento la tenerezza di Dio” Leggi su Laprimapagina.it ha vissuto un momento di grande vicinanza con i fedeli, concedendosi un lungo bagno disul sagrato della Basilica di San. Il Pontefice, visibilmente affaticato e privo dei naselli per l’ossigeno che lo supportano in questi giorni di convalescenza, è arrivato al termine della Messa delle Palme in sedia a rotelle, spinta dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti.Dopo la celebrazione, presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio Cardinalizio,lo ha salutato dietro l’altare, per poi proseguire il suo giro tra i presenti, dispensando sorrisi e benedizioni. Nel messaggio dell’Angelus, letto per la nona domenica consecutiva in forma scritta, il Santo Padre ha voluto ringraziare tutti. “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco oggi torna a casa. Folla in attesa davanti al Gemelli

Una folla al Gemelli aspetta Papa Francesco

Papa Francesco : lascia il Gemelli e torna in Vaticano. Prima saluta la folla dal balcone del Gemelli e parla di pace

Ne parlano su altre fonti Fuoriprogramma e uscite, Papa Francesco è tornato. Ma a modo suo. Piazza San Pietro “abbraccia” Francesco: “Abbiamo bisogno di lui". Il ritorno di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Papa Francesco in piazza San Pietro per benedire la folla. "La malattia è tra le prove più difficili e dure della vita". Giubileo degli Ammalati, sorpresa di Papa Francesco: bagno di folla in piazza San Pietro e il saluto. Bagno di folla in piazza San Pietro, Papa Francesco ai fedeli: "Buona domenica, grazie a tutti".

ilgazzettino.it riferisce: Papa Francesco di nuovo in piazza: «Buona domenica delle Palme a tutti». Ecco la formula dei riti di Pasqua - Città del Vaticano – Le parole del cardinale Leonardo Sandri, che ha prestato la voce a Papa Francesco in piazza San Pietro per la messa delle Palme, risuonavano ancora in ...

askanews.it riferisce: Nuova sorpresa del Papa: in piazza San Pietro tra i fedeli per la Domenica delle Palmee - Città del Vaticano, 13 apr. (askanews) – Papa Francesco, senza naselli e, quindi, ossigeno che lo sta supportando in questi giorni di convalescenza, si è concesso un più lungo bagno di folla tra i pre ...

Lo riporta gaeta.it: Il Papa celebra la Domenica delle Palme con entusiasmo a Piazza San Pietro - Papa Francesco ha inaugurato la Settimana Santa con una messa affollata in Piazza San Pietro, esortando i fedeli a riflettere su pace e solidarietà in vista della Pasqua.