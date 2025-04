Paziente aggredisce un infermiera al ospedale di Vittoria Ferito anche un carabiniere

ospedale di Vittoria, intorno alle 5 di questa mattina. Dopo essersi presentata lamentando dolori a un braccio, la donna ha dato in escandescenze rifiutandosi di attendere il proprio turno. Ha insultato e sputato contro il personale, quindi ha danneggiato una postazione informatica e. Feedpress.me - Paziente aggredisce un'infermiera all'ospedale di Vittoria. Ferito anche un carabiniere Leggi su Feedpress.me Una giovane donna di circa 25 anni ha aggredito personale sanitario e forze dell’ordine al pronto soccorso dell’di, intorno alle 5 di questa mattina. Dopo essersi presentata lamentando dolori a un braccio, la donna ha dato in escandescenze rifiutandosi di attendere il proprio turno. Ha insultato e sputato contro il personale, quindi ha danneggiato una postazione informatica e.

Riporta rainews.it: Paziente va in escandescenze al pronto soccorso. Sputi e pugni contro infermiera e carabiniere - E' stata fermata una giovane di circa 25 anni che ha aggredito personale sanitario e forze dell'ordine al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, intorno alle 5 di questa mattina. Dopo essersi pres ...

Secondo ilsicilia.it: Paziente aggredisce infermiera all’ospedale di Vittoria (RG), ferito anche un carabiniere - Una giovane donna di circa 25 anniha aggredito personale sanitario e forze dell'ordine al prontosoccorso dell'ospedale di Vittoria, intorno alle 5 di questamattina.

Secondo msn.com: Violenza all'ospedale di Vittoria, una paziente picchia infermiera e carabinieri: trauma facciale per un militare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...