Omicidio a Cesa Caserta il 19enne Davide Carbisiero trovato morto in una sala slot Ucciso con almeno tre colpi

Caserta, 13 aprile 2025 – Omicidio in provincia di Caserta, in circostanze ancora tutte da chiarire. Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto questa mattina intorno alle 7 all'interno di un bar sala slot di Cesa. La vittima è Davide Carbisiero, incensurato e residente a Succivo, comune di 8mila abitanti sempre nel Casertano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesa e quelli del nucleo investigativo del Gruppo di Aversa, allertati dopo il ritrovamento del cadavere. Presente anche l'autorità giudiziaria e un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. La vittima presenta ferite da arma da fuoco, stando alle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito con almeno tre colpi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di Corbisiero, per stabilire quando sia arrivato nella sala slot.

