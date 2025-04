Formazioni ufficiali Verona Genoa le scelte dei tecnici

Formazioni ufficiali Verona-Genoa, le scelte dei due allenatori per il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A Alle 15:00 la sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A tra Verona-Genoa. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. IN ATTESA

Ne parlano su altre fonti Verona-Genoa formazioni ufficiali: le scelte di Zanetti e Vieira. Verona-Genoa alle 15, le probabili formazioni. Probabili formazioni Serie A, giornata 32 | Italia. Serie A: alle 12.30 Atalanta-Bologna, alle 15 Verona-Genoa e Fiorentina-Parma, alle 18 Como-Torino - Aggiornamento del 13 Aprile delle ore 01:31. Serie A. Hellas Verona vs Genoa, le probabili formazioni. Hellas Verona-Genoa: arbitrerà Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Si apprende da msn.com: Verona-Genoa le formazioni ufficiali: da Mosquera a Vitinha - 13 Aprile 2025 - 13:31 Andiamo a vedere le formazioni ufficiali di Verona-Genoa. Saverio Fattori Una partita fondamentale soprattutto per i padroni di casa che vogliono continuare la striscia di risul ...

primocanale.it riferisce: Verona-Genoa alle 15, le probabili formazioni - Il Genoa di Vieira in trasferta a Verona contro l'Hellas per la 32esima giornata di campionato. I rossoblù affrontano gli scaligeri ancora in lotta salvezza e alla ricerca di punti pesanti per ...

Come scrive sportpaper.it: Verona – Genoa, le probabili formazioni e dove vederla - Verona e Genoa si affrontando al Bentegodi nella sfida valevole per la trentaduesima giornata di Serie A. Zanetti può contare sulla presenza di un acciaccato Duda, ma Niasse e Serdar sono in forse; Be ...