Casertanews.it - Banda della Smart nera tenta di rubare una Panda

Leggi su Casertanews.it

Ladri in azione a Orta di Atella. Unadi malviventi, a bordo di unadi colore nero, ha cercato diuna Fiatparcheggiata in via Lamberti.Il raid intorno alle 15:30 di ieri, sabato 12 aprile: i banditi hanno raggiunto il bersaglio a bordoloro vettura.