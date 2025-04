Kiev Bastardi uccidono chi va a Messa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.35 "I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case,scuole,auto in strada. e questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in Chiesa, la Domenica delle Palme" e "decine di civili sono rimasti uccisi e feriti.Solo un bastardo potrebbe comportarsi così". Così il presidente ucraino Zelensky commenta su Telegram il raid russo a Sumy in cui hanno perso la vita almeno 31 persone. Zelensky invoca una"forte risposta"della comunità internazionale,"la Russia va trattata come merita un terrorista"

