LIVE Musetti Alcaraz 6 3 1 6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA si va al terzo set

DIRETTA LIVE40-40 A mezza rete la palla corta dello spagnolo, molto lezioso in questa situazione. Bisogna sfruttare il regalo.Seconda di servizio.30-40 Ace al centro, ma c'è ancora una palla break. Musetti fa stretching, sembra stanco.15-40 Straordinario rovescio inside-out dal centro di Alcaraz. Lascia fermo Musetti.15-30 Musetti prende l'iniziativa, ma Alcaraz si difende bene, poi è largo di un soffio il diritto lungolinea dell'italiano.Arriva una fortissima folata di vento.15-15 In rete il diritto di Musetti. Alcaraz sta picchiando forte, vuole il break immediato. Bisogna reggere. Adesso!15-0 Subito aggressivo Alcaraz, ma Musetti gioca un solido passante di diritto ed esce la volée di diritto dello spagnolo.13.33 Inizia il terzo set con Musetti in battuta.

