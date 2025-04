Domenica delle Palme piazza San Pietro gremita E alla fine della messa arriva il Papa

piazza San Pietro è gremita di fedeli, circa ventimila secondo le stime vaticane, per la messa della Domenica delle Palme presieduta, su delega del Papa, dal cardinale vice decano Leonardo Sandri. A concelebrare 36 cardinali, 30 vescovi e 300 sacerdoti. Questa celebrazione dà il via ai riti della Settimana Santa. alla cdlebrazione non era prevista la presenza del Papa, ma il pontefice è arrivato. Feedpress.me - Domenica delle Palme, piazza San Pietro gremita. E alla fine della messa arriva il Papa Leggi su Feedpress.me Sandi fedeli, circa ventimila secondo le stime vaticane, per lapresieduta, su delega del, dal cardinale vice decano Leonardo Sandri. A concelebrare 36 cardinali, 30 vescovi e 300 sacerdoti. Questa celebrazione dà il via ai ritiSettimana Santa.cdlebrazione non era prevista la presenza del, ma il pontefice èto.

