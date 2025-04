Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio allasull'Aurelia code per incidente da Malagrotta rumoroso direzioneun invito All'attenzione per chi viaggia sulla A24-teramo per la pioggia sulla Colombo code per traffico tra B in malafede direzione Ostia asi è conclusa laAppia Run che si stava svolgendo da questa mattina alle Terme di Caracalla ricordiamo che sono molti eventi che si svolgeranno nella giornata odierna in onore della domenica delle Palme informazioni e luoghi sono sempre consultabili all'interno della nostra app di Atene infomobilità uno sguardo al trasporto ferroviario proseguono i lavori per la realizzazione del nodo ferroviario Pigneto funzionare la connessione tra la rete ferroviaria regionale e la linea c metropolitana i lavori concluderanno il 27 giugno infine il trasporto marittimo dal 12 aprile fino al 30 Aprile è in vigore il nuovo orario per i collegamenti tra Formia Ponza e Ventotene tagli di queste altre notizie potete consultare il nostro sito infomobilità Punto Afro spa.