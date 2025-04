Ludivine Sagnier in Sotto le foglie Venti anni dopo Swimming Pool sono cambiata Ozon no

Ludivine Sagnier, tra gli ospiti del XV Rendez Vous - Festival del cinema francese, a presentare Sotto Le foglie di François Ozon, in sala con BIM. Il film segna il ritorno dell'attrice su di un set diretto dal regista di 8 donne e un mistero, film che l'aveva consacrata al grande pubblico francese ed internazionale, nonostante sia stata un enfant prodige, con il primo film . Movieplayer.it - Ludivine Sagnier in Sotto le foglie: "Venti'anni dopo Swimming Pool sono cambiata, Ozon no" Leggi su Movieplayer.it Era il 2003 quando la giovanissima attrice recitava accanto a Charlotte Rampling. Ora, ritrova il regista di 8 donne e un mistero raccontandoci l'esperienza sul set. Al cinema. L'ultima volta in Italia l'abbiamo incontrata alla scorsa Mostra D'Arte Cinematografica di Venezia, l'edizione 81, tra gli interpreti di Leurs enfants après eux, diretta dai gemelli Ludovic e Zoran Boukherma. Ritroviamo a Roma l'attrice francese, tra gli ospiti del XV Rendez Vous - Festival del cinema francese, a presentareLedi François, in sala con BIM. Il film segna il ritorno dell'attrice su di un set diretto dal regista di 8 donne e un mistero, film che l'aveva consacrata al grande pubblico francese ed internazionale, nonostante sia stata un enfant prodige, con il primo film .

Potrebbe interessarti anche:

Sotto le foglie - veleno di madre in figlia : incontro con Ludivine Sagnier

Cina : broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan

Amanda Knox sotto processo per calunnia in Cassazione - Lumumba in aula : “Sia condannata”

Ne parlano su altre fonti Ludivine Sagnier in Sotto le foglie: "Venti'anni dopo Swimming Pool sono cambiata, Ozon no". Ludivine Sagnier, Sotto le foglie. Sotto le foglie, veleno di madre in figlia: incontro con Ludivine Sagnier. "Sotto le foglie" i segreti delle donne di Ozon, con Ludivine Sagnier. Sotto le foglie, recensione: madri, figli, funghi e sensi di colpa nel grande giallo targato Ozon. Ludivine Sagnier, Sotto le foglie.

Lo riporta msn.com: Ludivine Sagnier in Sotto le foglie: "Venti'anni dopo Swimming Pool sono cambiata, Ozon no" - Era il 2003 quando Ludivine Sagnier recitava accanto a Charlotte Rampling. Ora, ritrova Ozon in Sotto le foglie, raccontando l'esperienza sul set nella nostra intervista. Al cinema.

Riporta ecodelcinema.com: Ludivine Sagnier torna a Roma per presentare “Sotto le foglie” al Festival del Cinema Francese - Ludivine Sagnier presenta a Roma il film "Sotto le foglie", diretto da François Ozon, esplorando un personaggio complesso che sfida gli equilibri familiari e riflette sull'evoluzione della rappresenta ...

Scrive msn.com: Dov’è la verità? “Sotto le foglie” è Il nuovo raffinato dramma di campagna di François Ozon - Una Maria Maddalena ottantenne nella campagna francese. La morte misteriosa della figlia. È un dramma? Una commedia? Un noir sentimentale? È un film meravigliosamente ...