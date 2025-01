Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Michele Longobardi e Mary Chiaro, svelata la verità sulle chat segrete

Lo scandalo delletracontinua a infiammare. Dopo le rivelazioni delle puntate precedenti, lo studio si prepara a nuove tensioni: le corteggiatrici del tronista riflettono sul da farsi, mentre il pubblico attende con ansia le prossime mosse di Maria De Filippi. Che cosa accadrà nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025? C’è ancora molto da scoprire, nonostante le anticipazioni.compromettenti e accuse: cosa è successo in studio?Durante le ultime registrazioni diha portato alla luce messaggi privati scambiati con, utilizzando un profilo fake. “Mi chiedeva di cancellare tutto per evitare problemi,” ha dichiarato, mostrando le prove alla redazione. Le sue rivelazioni hanno scatenato il caos in studio, mettendo in discussione la sincerità die lasciando le altre corteggiatrici senza parole.