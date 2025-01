Bergamonews.it - Torna al successo BluOrobica. Altri due punti per Treviglio Brianza

TAV-Neupharma Virtus Imola 94-82 (18-20, 28-16; 21-17, 27-29)TAV: Vecchiola 19, Abega 10, Reati 6, Zanetti 7, Marciuš 19; Sergio 4, Cagliani 15, Alibegovi? 9, Manenti 5; Carpi ne, Sissoko ne, Daccò ne. All. Villa.Neupharma: Morina 26, Vaulet 8, Masciarelli 12, Ricci 8, Kadjividi; Anaekwe 14, Fiusco 6, Zangheri 5, Ambrosin 3; Pinza ne, Vannini ne, Santandrea ne . All. Galetti.La TAVaggiunge un altro tassello alla sua stagione trionfale, battendo la Virtus Imola 94-82 e conquistando il sedicesimostagionale. Come all’andata, i trevigliesi si confermano superiori ai gialloneri al termine di un match intenso e combattuto. Sugli scudi Marciuš (19e 11 rimbalzi), Vecchiola (19e 8 assist) e Cagliani (15), protagonisti di una prestazione collettiva di grande spessore.