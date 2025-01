Metropolitanmagazine.it - The Way of the Wind, tutti i film che ci auguriamo a Cannes 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il prossimo maggio ritornerà il Festival die ripartirà la corsa per l’ambita Palma d’oro. Seppur ancora non sia stato ancora pubblicato un programma ufficiale vi proponiamo alcunisia stranieri che italiani possibili partecipanti al festival. Tra di essi potrebbe esserci “The Way of The” di Terrence MalickThe Way of The, un’anteprima a?The Last Planet, fonte 4pareteita.itIlsarà un anno ricco di importanti uscite cinematografiche straniere e italiane che potrebbero trovare spazio nel prossimo Festival diche si svolgerà a maggio di quest’anno. Il primodella nostra carrellata è “The Way of the” di Terrence Malick. Noto precedentemente come “The Last Planet”, il nuovo lavoro di Malick potrebbe, secondo quanto riferito da Géza Röhrig che nella pellicola interpreta Gesù, uscire in anteprima a