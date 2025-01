Donnaup.it - Sugo pronto in pochi minuti anche se congelato: ecco il trucco che mancava

Quando rincasiamo tardi, quello che vorremmo trovare è uninse. Ma di corsa come siamo, capita di non ricordarci per tempo di estrarlo dal freezer e la sera impieghiamo più tempo del previsto per servire la cena.Immaginatevi la scena, grandi e piccini famelici che vi osservano speranzosi di potersi sedere a tavola e finalmente saziarsi con i vostri manicaretti. Avevate preparato con tanto amore quel condimento delizioso, ma visto che è sempre meglio abbondare quando si cucina, ne era avanzato un bel po’. Allora lo avevate porzionato e riposto nelre, per utilizzarlo alla prima buona occasione. Proprio ora che servirebbe, è ancora ghiacciato! Il tempo stringe e aspettare che torni liquido e denso, perfetto come appena cucinato, non è possibile!Il microonde, in questi casi, potrebbe tornare utile, ma non sempre riesce a scongelare gli alimenti in modo omogeneo, spesso li ricuoce in parte e li scioglie in altre, compromettendo la resa originaria.