Schianto all’incrocio è subito caos

Due feriti non gravi e il traffico in tilt per oltre due ore con code chilometriche nelle due direzioni, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso alla periferia di Bazzano. L’ingresso orientale del capoluogo di Valsamoggia è stato infatti il teatro di un incidente che alle 16,30 circa ha coinvolto due automobili, una Fiat Cinquecento ed una Bmw X3. La dinamica nel dettaglio è all’attenzione dei carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale che hanno nell’immediatezza gestito la fase delicata del soccorso ai conducenti delle automobili coinvolte, assistiti dai sanitari del 118 e poi trasportati al vicino pronto soccorso del Dossetti. La polizia locale ha gestito il traffico bloccato per gli stop provocati dalle operazioni di soccorso, rilievo e rimozione dei mezzi incidentati. Fino alle 18,30 la circolazione è stata bloccata, con i disagi e le polemiche seguenti.