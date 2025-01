Ilgiorno.it - Schiaffeggiò uno studente: il prof di Morbegno “messo alla prova” ritorna nella stessa classe faccia a faccia col ragazzo

(Sondrio), 12 gennaio 2025 – “È scaduto il periodo di sospensione e ha ripreso servizio”. Non ha molta voglia di parlare Antonino Costa, il dirigente scolastico dell’Istituto superiore Saraceno Romegialli di, dice soltanto che “ora dovrà dimostrare di essere adeguato all’insegnamento”. Adeguato, perché soltanto qualche mese fa – erano i primi di ottobre – il docente in questione aveva piazzato uno schiaffo in pieno volto a un alunno, spintonandolo e facendolo cadere all’indietro tra i banchi, in una scena più da saloon di un film western che da normale ora di lezione. In realtà anche ilcolpito aveva esagerato, poiché poco prima aveva tentato di strappare di mano alessore il telefono sul quale questi stava digitando una nota disciplinare. La reazione Resta il fatto che dopo l’accaduto, con i soccorsi a sirene spiegate e i carabinieri giunti in piazza Aldo Moro dove sorge l’edificio scolastico, la notizia divenne in lampo di pubblico dominio destando il comprensibile clamore, avendo per protagonista un adulto - un insegnante, per di più - che oltrepropria materia dovrebbe, in primis e sempre, dare esempio proprio di educazione e misura.