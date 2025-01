Cityrumors.it - Roma, caos Giubileo: prezzi alle stelle in bar e ristoranti | Colazione per due 86 euro, lo scontrino impazza sul Web

Ilè cominciato con il boom di pellegrini e l’innalzamento delle tariffe: bar eaumentano i. È polemica in Rete.è presa d’assalto. Il merito è dell’inizio dell’anno giubilare: Papa Francesco ha dato il via al percorso che durerà 365 giorni all’interno di numerose usanze e appuntamenti che compongono il. Evento che vede l’apertura delle Porte Sante, ma non solo. Tutto per favorire l’espiazione dei peccati e la purificazione dell’anima.si prepara al(ANSA-CityRumors.it)Tradotto in termini di marketing: 32 milioni di pellegrini, turisti e fedeli in giro per. La sicurezza e la gestione dei flussi sono un buon banco di prova per la Capitale. L’ombra dell’anno giubilare, tuttavia, si cela dietro nuove tariffe e accordi che gli esercenti sembrano aver fatto.