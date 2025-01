Ilgiorno.it - Quindici nuove telecamere: "Più sicurezza sulle strade"

, posizionate lungo le arterie più importanti della città, per "fare prevenzione e controlli sullastradale – spiega l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni –. I nuovi occhi elettronici, collocati in via Milano, sul ponte della Liberazione, viale Resistenza e nelle vie Galilei, Travaglia e Leonardo da Vinci, sono fondamentali per rilevare in modo immediato i veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione. Il Targa system, inoltre – prosegue l’assessore Salcuni –, è in grado di individuare i veicoli che risultano rubati, consentendo agli agenti e alle forze dell’ordine di intervenire in modo preciso e mirato su tutte le irregolarità". Il progetto “Targa system“ è stato avviato un anno fa ed è riuscito a ottenere un finanziamento ministeriale per coprire parte dell’intero investimento, pari a 215mila euro complessivi.