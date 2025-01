Anteprima24.it - Potenza-Benevento, ufficiale il rinvio: ecco la probabile data del recupero

Tempo di lettura: < 1 minutoCome era lecito attendersi, èildella garache si sarebbe dovuta giocare questa sera alle 19:30 allo stadio “Viviani”. Il capoluogo lucano da questa notte è stato oggetto di una fitta nevicata e le autorità competenti hanno dovuto prendere atto che sarebbe stato inutile attendere la serata provvedendo aldella partita in anticipo anche alla luce delle inevitabili conseguenze attinenti a motivi di sicurezza e ordine pubblico. Una possibileper ilpotrebbe essere quella di martedì 21 gennaio alle 14 ma le due squadre sono in attesa dell’ufficialità della Lega Pro. I biglietti acquistati dai supporter giallorossi (152) per la gara inizialmente in programma oggi, saranno validi anche per il giorno del